Сенаторы обсудили ход подготовки подзаконных актов для реализации закона о Fan ID

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель Мосгордумы в СФ РФ Инна Святенко провела рабочее совещание по вопросу подготовки нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации закона о Fan ID.

Она отметила, что болельщиков волнуют моменты, связанные с перечнем документов для заполнения "паспорта болельщика", основаниями отказа изготовления персонифицированной карты, сроками подачи и рассмотрения заявки и посещением матчей с детьми младше 14 лет.

Святенко напомнила, что идея Fan ID появилась в 2017 году на матчах футбольного Кубка конфедераций. По ее словам, тогда это решение послужило мерой для борьбы со спекуляцией билетами, поскольку требование касалось как россиян, так и иностранцев.

При этом, по данным экспертов, во время чемпионата мира по футболу 2018 года на получение Fan ID было подано более двух миллионов заявок, а отказ получили 900 человек, треть из которых являлись иностранными гражданами. Святенко подчеркнула, что введение дополнительной системы безопасности не должно стать барьером посещения матчей.

Она добавила, что также важно установить порядок взаимодействия информационной системы идентификации болельщиков с системами контроля доступа, способы идентификации зрителей и требования к персонифицированной карте. Правовые акты должны быть приняты до 1 июня.

"Комитет продолжит мониторинг данного вопроса, в том числе сроков принятия подзаконных актов. Мы подготовим предложения по итогам обсуждения и направим в министерства, ответственные за подготовку подзаконных актов", – сказала Святенко.

В обсуждении вопроса также принимали участие зампредседателя комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов, член комитета по социальной политике Сергей Горняков, представители Минцифры РФ, Минспорта РФ и МВД РФ.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

