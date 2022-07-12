"Интервью": Рафик Загрутдинов – о программе реновации в Москве

Программе реновации в Москве – пять лет. Когда переселят всех жителей изношенных пятиэтажек? Повлияли ли санкции на качество отделки и коммуникаций в новых домах?

Об этом в интервью расскажет руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.