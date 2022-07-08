"The City": столичные танцевальные площадки

Танцы – один из лучших способов расслабиться, привести себя в форму и завести новые знакомства. Основные танцевальные площадки в Москве расположились в Парке Горького, "Музеоне" и Сокольниках.

В Парке Горького – несколько танцевальных площадок. Около центральной аллеи проводят вечера исторического танца, вальса или буги-вуги. Самая главная танцевальная точка парка – Пушкинская набережная. Рядом с Андреевским мостом расположились три специально оборудованные площадки для бачаты, сальсы и хастла.

В "Музеоне" проводят танцевальные мастер-классы по вечерам на площадке Nova. Посещение бесплатно.

А в парке "Сокольники" можно потанцевать танго, при этом там тоже проводят мастер-классы, однако вход на них платный. Билеты от 250 рублей. Под танцы в Сокольниках выделена отдельная зона.

Подробнее о танцевальных площадках – в сюжете проекта The City