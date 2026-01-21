Фото: телеграм-канал "Мурат Кумпилов"

Двое пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в реанимации, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Всего госпитализированы 9 человек. Они находятся в стабильном состоянии, угрозы их жизни нет.

В связи с тем, что на горячую линию продолжают поступать вопросы о том, как помочь пострадавшим, в администрации Тахтамукайского района сообщили об открытии пункта сбора гуманитарной помощи. Это необходимо, чтобы помощь стала адресной и оперативной.

Пункты начали работать в таких населенных пунктах, как Тахтамукай, Яблоновский и Старобжегокай.

Атака дрона на жилой дом в Адыгее произошла в ночь на среду, 21 января. После этого в здании возник пожар. В настоящий момент известно об 11 пострадавших, в числе которых 2 детей. При этом глава Тахтамукайского района Аскер Савв уточнил, что тяжелораненых среди них нет. Введен режим районного уровня.

Также на парковке возле дома полностью сгорели 15 автомобилей, еще 25 машин получили повреждения.

