Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадала парк Чапаевский

Телеканал Москва 24 в рубрике "Вертолето" загадал Чапаевский парк в Хорошевском районе. Быстрее всех правильный ответ прислала телезрительница Карина.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.