Очевидцы показали кадры с белками в столичных парках

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

В усадьбе "Узкая" белки оказались совершенно не ручные. Одна из них забрала у посетителей орех и скрылась при попытке человека подойти поближе. А в Воронцовском парке белки покушаются на птичью кормушку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.