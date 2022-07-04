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Транспорт

16:11

Пассажирам раздадут воду на 23 станциях московского метро из-за жары

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Питьевую воду раздадут москвичам на 23 станциях метро из-за жары. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Новая неделя начинается с жаркой погоды. Напоминаем, что лучше выбирать свободную одежду из натуральных тканей и регулярно пить воду", – отмечается в сообщении.

Бутылки с водой горожанам раздадут на следующих станциях московской подземки:

  • "Аэропорт";
  • "Багратионовская";
  • "Белорусская" (Замоскворецкая линия);
  • "Водный стадион";
  • "Выхино";
  • "Красносельская";
  • "Кропоткинская";
  • "Кутузовская";
  • "Новокузнецкая";
  • "Пионерская";
  • "Первомайская";
  • "Преображенская площадь";
  • "Сокол";
  • "Студенческая";
  • "Технопарк";
  • "Фили";
  • "Филевский парк".

С 16:00 сотрудники метро начнут раздавать воду на станциях:

  • "Библиотека имени Ленина";
  • "Коломенская";
  • "Рязанский проспект";
  • "Пушкинская";
  • "Кузнецкий мост";
  • "Баррикадная".

В Дептрансе уточнили, что специалисты следят за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях столицы. В случае необходимости данный список будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 июля, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. При этом москвичей ждет температура около 30 градусов.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о работе городских служб в режиме повышенной готовности в связи с жарой.

Порядка 550 бригад энергетиков находятся на усиленном дежурстве. Специалисты также усилили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличили количество профилактических осмотров линий электропередачи.

Городские службы продолжили работу в режиме повышенной готовности из-за жары в Москве

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