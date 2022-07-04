Пассажирам раздадут воду на 23 станциях московского метро из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Питьевую воду раздадут москвичам на 23 станциях метро из-за жары. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"Новая неделя начинается с жаркой погоды. Напоминаем, что лучше выбирать свободную одежду из натуральных тканей и регулярно пить воду", – отмечается в сообщении.

Бутылки с водой горожанам раздадут на следующих станциях московской подземки:

"Аэропорт";

"Багратионовская";

"Белорусская" (Замоскворецкая линия);

"Водный стадион";

"Выхино";

"Красносельская";

"Кропоткинская";

"Кутузовская";

"Новокузнецкая";

"Пионерская";

"Первомайская";

"Преображенская площадь";

"Сокол";

"Студенческая";

"Технопарк";

"Фили";

"Филевский парк".

"Библиотека имени Ленина";

"Коломенская";

"Рязанский проспект";

"Пушкинская";

"Кузнецкий мост";

"Баррикадная".

С 16:00 сотрудники метро начнут раздавать воду на станциях:В Дептрансе уточнили, что специалисты следят за температурой на станциях метро, автовокзалах и автостанциях столицы. В случае необходимости данный список будет скорректирован.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 4 июля, в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков. При этом москвичей ждет температура около 30 градусов.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства Москвы сообщили о работе городских служб в режиме повышенной готовности в связи с жарой.

Порядка 550 бригад энергетиков находятся на усиленном дежурстве. Специалисты также усилили контроль состояния систем вентиляции и охлаждения, систем питания, аккумуляторных батарей, другого оборудования на объектах энергетики, увеличили количество профилактических осмотров линий электропередачи.

