Новости последнего часа: оранжевый уровень опасности будет действовать в Москве до 18:00

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, оранжевый уровень опасности из-за жары будет действовать в Москве до 18:00. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Начался второй этап благоустройства около станции БКЛ "Печатники". Он включает четыре улицы, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Около 20 человек считаются пропавшими без вести после обвала ледника и лавины в Италии. Об этом заявили СМИ.