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Москва 24

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Синоптик рассказала, когда изнуряющая жара отступит от Москвы

"Холодный атмосферный фронт": когда изнуряющая жара отступит от Москвы
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что жаркая погода в столице сохранится до четверга, 7 июля.

По словам синоптика, 5 июля местами пройдут кратковременные дожди, не исключена гроза, но будет еще очень жарко. Ночная температура в Москве составит 18–20 градусов, дневная поднимется до 29–31 градуса, отмечает специалист.

"В среду, 6 июля, также местами кратковременный дождь, ночная температура останется на уровне 18–20 градусов. Дневная температура в городе составит 27–29 градусов", – сказала метеоролог.

Характер погоды изменится в четверг, 7 июля. По словам синоптика, начиная с этого дня в столицу придет небольшое похолодание.

Смена воздушной массы произойдет 7 июля после прохождения холодного атмосферного фронта, который проявит себя кратковременными дождями. Он далеко от нас не уйдет, поэтому до конца недели атмосфера будет неустойчивая. При переменной облачности местами буду собираться кратковременные дожди.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

"Ночная температура останется на уровне 15–20 градусов. Дневная температура в городе понизится до 24–26 градусов, по области ожидается 22–27 градусов. Такая погода будет до конца недели. То есть можно считать, что изнуряющая жара все-таки на время, скорее всего, отступит от столицы", – заключила Позднякова.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в июле. По прогнозам синоптика, в этом месяце температура в городе на 1–1,5 градуса превысит климатическую норму. Вместе с тем осадков, скорее всего, будет меньше положенного. Ожидается, что их количество в июле не превысит 60 миллиметров при норме примерно в 86–90 миллиметров.

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