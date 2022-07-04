Синоптик рассказала, когда изнуряющая жара отступит от Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что жаркая погода в столице сохранится до четверга, 7 июля.
По словам синоптика, 5 июля местами пройдут кратковременные дожди, не исключена гроза, но будет еще очень жарко. Ночная температура в Москве составит 18–20 градусов, дневная поднимется до 29–31 градуса, отмечает специалист.
"В среду, 6 июля, также местами кратковременный дождь, ночная температура останется на уровне 18–20 градусов. Дневная температура в городе составит 27–29 градусов", – сказала метеоролог.
Характер погоды изменится в четверг, 7 июля. По словам синоптика, начиная с этого дня в столицу придет небольшое похолодание.
"Ночная температура останется на уровне 15–20 градусов. Дневная температура в городе понизится до 24–26 градусов, по области ожидается 22–27 градусов. Такая погода будет до конца недели. То есть можно считать, что изнуряющая жара все-таки на время, скорее всего, отступит от столицы", – заключила Позднякова.
Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Москве в июле. По прогнозам синоптика, в этом месяце температура в городе на 1–1,5 градуса превысит климатическую норму. Вместе с тем осадков, скорее всего, будет меньше положенного. Ожидается, что их количество в июле не превысит 60 миллиметров при норме примерно в 86–90 миллиметров.
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