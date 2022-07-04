Иммунолог предупредил об опасных летних инфекциях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Летом растет число заболеваний кишечными инфекциями и клещевым энцефалитом. Об этом Москве 24 рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Специалист отмечает, что летний период наиболее благоприятен для жизнедеятельности бактерий из-за высокой температуры воздуха. На фоне этого чаще происходят отравления.
"Не всегда удается держать продукты в холодильнике. Человек также покупает еду в кафе, ресторанах, там может нарушаться температурный режим хранения. Относительно небольшого такого нарушения в летний период хватит для того, чтобы там выросло достаточное количество микроорганизмов", – рассказывает Крючков.
Кроме того, существует опасность клещевого энцефалита, продолжает эксперт.
"Инфекциями, которые переносят клещи, например боррелиоз, вероятность заразиться тоже резко увеличивается. В некоторых эндемических регионах это может быть Конго-крымская геморрагическая лихорадка и ряд других. Конго-крымская – это юг России", – заключил иммунолог.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о последствиях для любителей плавать в неположенных местах. Купание в озерах, которые не были одобрены для этих целей, способно нанести вред здоровью, подчеркнул эксперт. Помимо того что в них могут быть стекла и коряги, существует вероятность заразиться гельминтами, а также амебами и лямблиями.
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