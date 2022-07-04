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10:54

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Иммунолог предупредил об опасных летних инфекциях

"Вероятность резко увеличивается": врач рассказал об опасных летних инфекциях
обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Летом растет число заболеваний кишечными инфекциями и клещевым энцефалитом. Об этом Москве 24 рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Специалист отмечает, что летний период наиболее благоприятен для жизнедеятельности бактерий из-за высокой температуры воздуха. На фоне этого чаще происходят отравления.

"Не всегда удается держать продукты в холодильнике. Человек также покупает еду в кафе, ресторанах, там может нарушаться температурный режим хранения. Относительно небольшого такого нарушения в летний период хватит для того, чтобы там выросло достаточное количество микроорганизмов", – рассказывает Крючков.

Это кишечные инфекции с расстройством стула, пищеварения, болями в животе, рвотой, тошнотой. Температура бывает.
Николай Крючков
врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Кроме того, существует опасность клещевого энцефалита, продолжает эксперт.

"Инфекциями, которые переносят клещи, например боррелиоз, вероятность заразиться тоже резко увеличивается. В некоторых эндемических регионах это может быть Конго-крымская геморрагическая лихорадка и ряд других. Конго-крымская – это юг России", – заключил иммунолог.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о последствиях для любителей плавать в неположенных местах. Купание в озерах, которые не были одобрены для этих целей, способно нанести вред здоровью, подчеркнул эксперт. Помимо того что в них могут быть стекла и коряги, существует вероятность заразиться гельминтами, а также амебами и лямблиями.

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