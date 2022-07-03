В IKEA началась распродажа товаров для сотрудников

В объявившей об уходе с рынка РФ IKEA началась распродажа товаров для сотрудников. Остальные желающие, вероятно, смогут забрать последние товары только онлайн.

Однако, несмотря на уход компании, маркетологи уверяют, что на отечественном рынке достаточно продавцов, которые вполне могут закрыть потребительские запросы.

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