IKEA отложила онлайн-распродажу. Приобрести товары шведского бренда можно будет на раньше 5-го июля. При магазины и сервисные центры компании продолжат работу до конца лета или до опустошения складских запасов.

Пока что распродажи идут только для сотрудников IKEA. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

