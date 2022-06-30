Цены на нефть завершили самый долгий период месячного роста с 2011 года

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Цены на нефть упали в июне и завершили самый долгий период месячного роста с 2011 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, стоимость нефти марки Brent уменьшилась на 4%, до 109,03 доллара за баррель, а стоимость WTI – на 8,2%, до 105,76 доллара. При этом за второй квартал цена цена Brent выросла на 4,4%, а WTI – на 6,5%. С начала года они подорожали на 38% и 39% соответственно.
30 июня акции "Газпрома" в ходе торгов на Московской бирже упали более чем на 30% после решения собрания акционеров компании не выплачивать дивиденды за 2021 год. По состоянию на 11:07 по московскому времени акции компании потеряли 24,8%, опустившись до отметки 223,8 рубля.
Максимальное падение составило 30,22%, до 207,69 рубля, что стало минимумом с 26 апреля.
"Деньги 24": влияние цен на нефть на российский рынок
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