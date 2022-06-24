"Газпром" повысит цену на газ в РФ на 3% – ФАС

Фото: depositphotos/ovbelov

Цены на газ, добываемый "Газпромом" и его аффилированными компаниями, вырастут в РФ с 1 июля. Соответствующий приказ на портале правовой информации опубликовала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В документе отмечается, что стоимость газа для промышленных потребителей вырастет на 5%. Уточняется, что оптовые цены на газ учитываются при формировании стоимости топлива для потребителей. В результате самая низкая оптовая цена будет установлена для Ямало-Ненецкого автономного округа (2,907 тысячи рублей за тысячу кубометров). Самая высокая цена при этом начнет действовать для регионов Кавказа. Она составит 5,413 тысячи рублей за тысячу кубометров.

В Москве и Санкт-Петербурге оптовая стоимость газа составит 5,303 и 5,115 тысячи рублей за тысячу кубометров соответственно.

Кроме того, приказом ФАС будут проиндексированы цены на газ для населения. Их увеличат на 3%.

Как отмечали в ведомстве, индексация стоимости топлива в России не приведет к снижению спроса на газ. Подчеркивалось, что объемы поставок газа для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза сомневаются в заявлениях компании "Газпром" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку – 1". Он подчеркнул, что Германия уже приняла необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения страны.

