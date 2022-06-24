В Кремле прокомментировали данные о возможной национализации ФРГ "Северного потока – 2"

Фото: AP Photo/Michael Sohn

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гипотетическими рассуждениями сообщения СМИ о возможной национализации Германией проекта "Северный поток – 2" и рекомендовал дождаться официальных заявлений.

"Давайте не будем с вами заниматься такими гипотетическими рассуждениями, наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются", – цитирует слова Пескова РИА Новости.

По его словам, публикация издания Spiegel не может быть основанием для каких-либо заявлений.

Ранее журнал Spiegel сообщил о планах министерства финансов Германии конфисковать часть трубопровода, проходящей по территории ФРГ.

"Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода", – отметил источник издания.

Ранее в "Газпроме" объявили об ограничениях на поставки газа в Европу. В компании подчеркнули, что не смогли вовремя получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens. Из-за этого поставки в газопровод "Северный поток" могут быть обеспечены в существенно меньшем объеме – до 100 миллионов кубометров в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. По его словам, Шольц следует оценке министра экономики Роберта Хабека, который ранее также назвал политическими причины сокращения поставок газа по "Северному потоку".

Главы министерств финансов стран "Большой семерки" заявили, что продолжат изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Группа семи также подчеркнула свою приверженность непреклонному и координированному санкционному ответу.

В свою очередь, вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс, заявил, что европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в евро. Он отметил, что несколько крупных европейских газовых компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли.

В конце марта Владимир Путин распорядился перевести платежи за поставки газа в недружественные страны в рубли в ответ на антироссийские санкции. Новая схема заработала с 1 апреля. Некоторые страны от такого алгоритма отказались. В частности, рублевые счета не стали заводить компании Болгарии, Чехии и Польши.

