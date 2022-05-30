Большегрузы с товарами до сих пор находятся в простое в Грузии

Транзит европейских товаров через Грузию обернулся для водителей большегрузов простоями. После того как грузоперевозчикам из России запретили работать на территории Еврозоны, этот маршрут стал очень популярным.

Фуры стоят целыми неделями, а дальнобойщики вынуждены приспосабливаться к новым реалиям. Сколько в итоге заплатит российский потребитель? И помогут ли ответные санкции?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.