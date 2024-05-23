МФЦ Москвы приостановят выдачу прав и регистрацию транспорта 26 мая

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Выдачу прав и регистрацию транспортных средств в МФЦ Москвы приостановят 26 мая с 09:00 до 22:00 в связи с проведением плановых технических работ по обслуживанию информационных систем МВД РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Москвичам, записавшимся в этот день на прием, будет обеспечена возможность обратиться за получением госуслуг в электронном виде или в порядке живой очереди в последующие рабочие дни.

В ведомстве уточнили, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков предложил увеличить число допустимых ошибок во время сдачи на права. По словам специалиста, процент сдающих с первого раза слишком низок. Как он считает, на безопасность движения это никак не повлияет.

