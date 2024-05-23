Дядя убитой Пехтелевой планирует обжаловать решение о компенсации в 700 тыс руб

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Дядя Веры Пехтелевой, которую несколько часов убивал бывший возлюбленный, Владимир планирует обжаловать решение суда о компенсации в 700 000 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру".

О назначении такой компенсации за халатность полицейских, которая привела к гибели девушки, стало известно накануне. В день убийства Пехтелевой соседи слышали крики и несколько раз звонили в полицию, однако, по версии следствия, три сотрудницы дежурной части городского управления МВД не отреагировали на вызовы. Подобным образом поступили еще два полицейских, которые находились в то время на дежурстве.

По словам мужчины, изначально суд постановил взыскать с МВД Кемерово по миллиону рублей для родственников в качестве моральной компенсации, но позднее суд посчитал должным ответчиком МВД России и назначил другой размер выплат. В результате, пояснил дядя убитой, ему постановили выплатить 100 тысяч, отцу и матери девушки – по 300 тысяч рублей.

"У нас убийце дали 17 лет, три отсидел, пошел на СВО, получил помилование, шесть месяцев поучаствовал в жизни сотрудников Минобороны. Сейчас он уже вольный человек. <...> Судья посчитала, что много хотим за смерть племянницы, дочери. Вот вам кусок, собаки, хватит вам. <...> Я так понимаю, в очередной раз о нас ноги вытерли", – добавил мужчина.

В свою очередь, мать убитой Оксана сказала, что решение суда не только не устроило членов семьи, а еще и возмутило. Хотя частично иск удовлетворили, суд на сторону пострадавшей стороны не встал, объяснила она.

"Наоборот, омерзительным образом в очередной раз прошелся по нам катком. <...> Это не удовлетворение нашего иска, это надругательство", – сказала Пехтелева.

Женщина подчеркнула, что дядя девушки находился на каждом заседании, защищая интересы родителей убитой. По ее словам, тело убитой девушки забирал ее дядя. Он единственный видел, как выглядело тело, сообщает телеканал "360".

"Вот он тогда еще сказал: "Я никогда в жизни вам не скажу, что видел", – вспомнила мать Веры Пехтелевой.

Она рассказала, что однажды их родственница попала под поезд на машине и в результате получила серьезные травмы. По ее словам, тело ее дочери было сравнимо с произошедшим.

"Это орудовал изувер", – считает Оксана.

Она рассказала, что после гибели девушки отец Оксаны начал сильно болеть, а недавно скончался. После его смерти мать женщины, по ее словам, тоже "начала сдавать". Оксана добавила, что у нее больше нет детей, а в перспективе в старости за ней будет некому ухаживать.

23-летнюю Пехтелеву убил ее бывший парень в 2020 году. По версии следствия, он истязал ее более трех часов. В июле 2022 года убийца получил 17 лет колонии строгого режима.

Суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от 1,5 до 2 лет условно в 2023 году.