Трое новых обвиняемых: как развивается дело о жестоком убийстве студентки в Кемерове

Уголовное дело в отношении Владислава Канюса, который обвиняется в убийстве студентки Веры Пехтелевой в Кемерове, переквалифицировано по более тяжкой статье. Кроме того, заведено уголовное дело в отношении трех сотрудниц дежурной части МВД, которые не довели информацию до оперативных нарядов. Рассказываем, как развивается расследование преступления и какие новые повороты появились в деле.



Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки студентки Веры Пехтелевой, во время заседания в Ленинском районном суде. Фото: Мария Пименова/ТАСС

Убийство студентки в Кемерове

23-летнюю девушку, по версии следствия, убил ее бывший парень, с которым она рассталась по своей инициативе в январе 2020 года. Обвиняемый Владислав Канюс рассказал, что знал о том, что девушка уже встречается с другим.





Владислав Канюс обвиняемый в убийстве Мне было известно, что она встречается с другим человеком, я знал это от общей знакомой… 12 января 2020 года я решил позвонить Вере, чтобы поговорить с ней по поводу наших отношений.

Канюс объяснил, что за месяц до этого (в декабре 2019 года) они с Верой поссорились, девушка переехала в студенческое общежитие, забрав с собой часть вещей. В январе Канюс позвонил подруге и предложил помочь с переездом. По его словам, Пехтелева приехала на следующий день, они вместе стали выпивать алкоголь. В какой-то момент Канюс рассказал ей о своих подозрениях, и между ними вспыхнула ссора.

"Когда я сказал, что знаю, что она встречается с другим парнем, между нами начался конфликт. Ей это не понравилось, после чего она начала меня… оскорблять, наносить удары… А когда она меня ударила ногой между ног... меня это разозлило, она отрицала, что встречается с другим мужчиной", – рассказал Канюс.





Владислав Канюс обвиняемый в убийстве Убивать ее не хотел, я затянул шнур на ее шее, хотел ее припугнуть, хотел, чтобы она потеряла сознание.

По словам родственников, обвиняемый мучил жертву около трех с половиной часов. Канюс признался, что раскаивается в содеянном.



Полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын, обвиняемые в халатности, во время предварительного заседания в Ленинском районном суде. Фото: Мария Пименова/ТАСС

Пересмотр уголовного дела

Убийство в Кемерове произошло еще в январе 2020 года, но преступление получило огласку в СМИ только год спустя. Это произошло по инициативе родственников и знакомых убитой Веры Пехтелевой, которые не согласились с результатами расследования.

По сообщению ТАСС, 17 марта этого года статья об убийстве 23-летней студентки была переквалифицирована на более тяжкую – "Убийство, совершенное с особой жестокостью". Судья Наталья Петрова сообщила, что убитой было нанесено не менее 111 травм и телесных повреждений.





из постановления Ленинского районного суда Кемерова Суд пришел к выводу, что в процессе убийства Пехтелева подвергалась длительному истязанию, ей причинялись особые мучения, страдания, о чем свидетельствует количество причиненных еще при жизни телесных повреждений. <…> Суд постановил уголовное дело Канюса возвратить в прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом.

Ранее в отношении двух сотрудников полиции Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, которые дежурили в ночь убийства, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В феврале этого года суд вернул дело прокурору, оно было переквалифицировано по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека".

Как сообщил Следственный комитет, правоохранители получили несколько звонков от жильцов многоэтажки, которые сообщали о драке в квартире и криках женщины. Однако 41-летний начальник смены и 40-летний старший оперативный дежурный части проигнорировали вызов и не отправили на место группу реагирования.

Еще одно уголовное дело о халатности было возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД в Кемерове. По версии следствия, в ночь убийства они вместе с коллегами из районного отдела полиции не отреагировали на вызовы в дом, где в течение нескольких часов избивали девушку. Они подозреваются в совершении преступления по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".





из сообщения пресс-службы СК РФ Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов и не выяснив у заявителей всех обстоятельств конфликтной ситуации, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов ППС, ДПС и Росгвардии. В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра.

В ходе расследования будут установлены все сотрудники полиции, дежурившие в ночь убийства в Кемерове. Будет выясняться, где они находились во время поступления звонков от соседей.