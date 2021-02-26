Суд в Кемерове вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения

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Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских, которые в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где убили девушку, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя для переквалификации обвинения по более тяжкому преступлению.

23-летнюю студентку убили в Кемерове в январе 2020 года. Однако преступление получило широкую огласку только в конце февраля текущего года по инициативе родственников и знакомых убитой, которые не согласны с результатами расследования дела.

По информации правоохранителей, в ночь убийства в полицию поступило несколько звонков от жителей многоэтажки с просьбой отправить группу реагирования, поскольку в одной из квартир была драка и женщина громко кричала о помощи. Дежурившие полицейские сигнал зарегистрировали, но группу на проверку не отправили.

Гособвинение считает, что потерпевшую убил 23-летний бывший сожитель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Помимо этого, предъявлено обвинение полицейским Дмитрию Тарицыну и Михаилу Балашову по статье "Халатность". Их уголовное дело суд начал рассматривать 26 февраля.

Защита и гособвинение считают, что смерть студентки наступила в результате халатности полицейских, а это соответствует признакам преступления, предусмотренного статьей "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека". Суд данные доводы признал обоснованными.

Свою вину оба полицейских не признали, со следствием не сотрудничали. Собранные доказательства оценит суд. Продолжают ли обвиняемые работать в полиции, не уточняется.