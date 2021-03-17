Обвиняемый в убийстве студентки в Кемерове признался, что "хотел ее припугнуть"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владислав Канюс, обвиняемый в убийстве студентки Веры Пехтелевой в Кемерове, заявил, что хотел только припугнуть ее. Об этом говорится в показаниях задержанного, оглашенных в суде.

23-летнюю девушку убил ее бывший парень, с которым она рассталась по ее инициативе, в январе 2020 года. Как рассказали родственники погибшей, он мучил ее 3,5 часа.

"Мне было известно, что она встречается с другим человеком, я знал это от общей знакомой… 12 января 2020 года я решил позвонить Вере, чтобы поговорить с ней по поводу наших отношений, потому что 16 декабря 2019-го Вера переехала в студенческое общежитие после очередной ссоры, с собой забрала часть вещей", – цитирует Канюса РИА Новости.

Обвиняемый рассказал, что после приезда девушки позвонил ей и предложил помочь с переездом. Во время встречи молодые люди начали пить алкогольные напитки, после чего между ними начался конфликт.



"Когда я сказал, что знаю, что она встречается с другим парнем, между нами начался конфликт. Ей это не понравилось, после чего она начала меня… оскорблять, наносить удары… А когда она меня ударила ногой между ног... меня это разозлило, она отрицала, что встречается с другим мужчиной", – рассказал Канюс.

Он добавил, что не хотел ее убивать. Задержанный затянул шнур на ее шее, чтобы просто припугнуть девушку. Обвиняемый также признался, что раскаивается в содеянном.



