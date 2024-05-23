Суд взыскал с МВД 700 тыс руб за халатность из-за убийства Пехтелевой

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Заводский районный суд Кемерова обязал МВД РФ выплатить семье убитой Веры Пехтелевой 700 тысяч рублей за халатность полицейских, которая привела к ее гибели. Об этом сообщает News.ru.

По данным портала, потерпевшие требовали взыскать компенсацию в размере 7,5 миллиона рублей.

В 2020 году 23-летнюю Пехтелеву убил дома ее бывший парень. На трех сотрудниц дежурной части МВД завели уголовное дело, так как они не довели информацию до оперативных нарядов. В результате халатных действий полицейских злоумышленника не удалось вовремя остановить.

В 2023 году суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от 1,5 до 2 лет условно по делу об убийстве Пехтелевой. Также суд взыскал с кемеровского управления МВД в пользу родственников два миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.