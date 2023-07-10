Суд в Кемерове приговорил пятерых полицейских к срокам по делу об убийстве студентки

Фото: depositphotos/andreyuu

Заводский районный суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от 1,5 до 2 лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из зала суда.

"Фигурантами уголовного дела проходили пять человек: два полицейских, дежуривших в районном отделе полиции в ночь убийства, и три сотрудницы дежурной части городского УМВД в Кемерове. Они обвинялись по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", – отмечается в сообщении.

Суд приговорил майора Михаила Балашова, капитана Дмитрия Тарицына, диспетчера Марию Пономареву к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, к 1,5 года лишения свободы приговорены диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева.

Помимо этого, судом было взыскано с кемеровского управления МВД в пользу родственников 2 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда. Также по 30 тысяч рублей в счет возмещения процессуальных издержек взыскали с каждого осужденного.

По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Кемеровской области, подсудимые не сотрудничали со следствием. В прокуратуре региона заявили, что решение об обжаловании примут позже, после получения мотивировочной части приговора.

Ранее сообщалось, что в квартире одного из домов района Кудрово Ленинградской области было найдено тело 28-летнего мужчины с множественными колото-резанными ранами. В убийстве подозревают бывшего сожителя девушки, проживающей в этой квартире. После совершения преступления подозреваемый скрылся.