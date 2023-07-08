Мужчину, спрятавшего тело своей девушки в бочке, задержали в Великом Новгороде

Фото: СУ СКР по Новгородской области

Правоохранители задержали в Великом Новгороде в мужчину, которого подозревают в убийстве девушки, тело которой он спрятал в бочке на балконе квартиры. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

"По версии следствия, в начале июня 2023 года в ходе ссоры на почве ревности, подозреваемый ручкой от сумки задушил свою сожительницу. Спустя несколько дней, мужчина спрятал тело девушки в бочку и вместе со своим знакомым вынес тело на балкон, при этом он пояснил, что в бочке находятся удобрения", – говорится в сообщении.

Через месяц мужчина переехал с этой квартиры к знакомой девушке, где его задержали правоохранители. Вину в совершении преступления злоумышленник полностью признал.

Ранее сообщалось, что полиция нашла тело 23-летней девушки на балконе. Мама девушки обратилась к правоохранителям с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки. После полицейские пришли в квартиру, где жила ее дочь. Там они увидели металлическую бочку, в которой лежало тело, обернутое целлофаном.