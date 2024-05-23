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23 мая, 16:31

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Додик: Республика Сербская предложит мирное разграничение Боснии и Герцеговины

Республика Сербская захотела разделить Боснию и Герцеговину

Фото: AP Photo/Radivoje Pavicic

Республика Сербская выступит с инициативой о мирном разграничении Боснии и Герцеговины, заявил президент РС Милорад Додик.

Поводом для такого решения послужило продвижение резолюции о геноциде в Сребренице на Генеральной ассамблее ООН.

"Предложим сначала разъяснить политические полномочия в связи с частями страны, сохранив при этом нынешнюю модель функционирования хозяйства, и в течение нескольких лет приспособить его к модели мирного разграничения", – написал он на своей странице в социальной сети X.

Политик подчеркнул, что босняки унизили сербский народ, продвигая данную резолюцию во всемирной организации. По его словам, сербы не смогут продолжать жить в Боснии и Герцеговине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказался по поводу проекта резолюции о Сребренице. Он подчеркнул, что его продвижение нарушает Дейтонское соглашение. Дипломат аргументировал это тем, что процесс был инициирован без согласия Президиума БиГ.

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