Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все аттракционы Москвы подготовили к летнему сезону. Они находятся в исправном техническом состоянии, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).

"В Москве официально зарегистрировано более 400 аттракционов. Все они прошли государственную регистрацию в ОАТИ", – отмечается в сообщении.

При проведении оценки аттракциона эксперты проверяют несущую металлоконструкцию. Если аттракцион проверку не проходит, его списывают и утилизируют.

"Сегодня в Москве действует 30% аттракционов с продленным сроком службы. Данные аттракционы являются технически исправными и абсолютно безопасными для жителей столицы", – говорится в сообщении.

В ОАТИ добавили, что оставить заявку на государственную регистрацию можно на портале mos.ru.

В конце апреля в семейном парке развлечений "Орион" на ВДНХ начался новый сезон. Специалисты проверили все аттракционы, проведя плановый технический осмотр. Их испытывали на протяжении нескольких недель, чтобы убедиться в исправности и безопасности.

До этого Сергей Собянин рассказывал о проекте по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Мэр сказал, что именно с этого парка началась большая работа по превращению московских парков в современные общественные пространства мирового уровня. Теперь его ждет продолжение благоустройства, первый этап которого завершат в 2024 году.

