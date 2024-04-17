Новый сезон начнется в парке развлечений "Орион" на ВДНХ 18 апреля

Фото: пресс-служба ВДНХ

Новый сезон откроется в семейном парке развлечений "Орион" на ВДНХ 18 апреля. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу выставки.

Специалисты уже проверили все аттракционы, проведя плановый технический осмотр. Их испытывали на протяжении нескольких недель, чтобы убедиться в исправности и безопасности.

По данным пресс-службы, посетителей ждут 5 уличных аттракционов – "Лунный экспресс", "Торнадо", "Астродром", "Вальс часов" и "Аэротакси". Для всех гостей, пришедших сюда 20 и 21 апреля, подготовят развлекательные мероприятия в честь открытия сезона.

"Ребята смогут поучаствовать в танцевальном мастер-классе, повеселиться на дискотеке, посетить уроки по конструированию и сыграть в настольные игры. Все мероприятия пройдут бесплатно, предварительная регистрация не требуется", – добавили там.

В частности, в 14 часов 20-го числа выступит детский танцевальный коллектив "Тодес", а в 15 часов пройдут открытые уроки по конструированию "Мосты мира" и "Знатоки схемотехники". В 13 часов 21 апреля гости получат возможность создать световой меч, а в 15 часов смогут посетить мастер-класс по настольным играм.



В пресс-службе напомнили, что, кроме 5 уличных аттракционов, круглый год продолжают работать и всесезонные "Круговая кинопанорама", "Дом страхов" и "Школа спасателей", а также "Театр сказок".

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