Аксенов: готовивший теракт мужчина подорвался на своем же устройстве

23 мая, 15:53Происшествия
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Один террорист подорвался при попытке заложить взрывчатку на железной дороге в Кировском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По словам политика, взрыв стал закономерным результатом. Однако Аксенов не стал уточнять, когда именно случился инцидент.
"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты", – цитирует его ТАСС.
Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое граждан РФ, завербованных военной разведкой Украины. Тогда речь шла про Ленинский район республики. Позднее Аксенов поблагодарил работников российских спецслужб.
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