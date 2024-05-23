Аксенов: готовивший теракт мужчина подорвался на своем же устройстве

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Один террорист подорвался при попытке заложить взрывчатку на железной дороге в Кировском районе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По словам политика, взрыв стал закономерным результатом. Однако Аксенов не стал уточнять, когда именно случился инцидент.

"Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты", – цитирует его ТАСС.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, который готовили двое граждан РФ, завербованных военной разведкой Украины. Тогда речь шла про Ленинский район республики. Позднее Аксенов поблагодарил работников российских спецслужб.

