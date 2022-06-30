Россия в 2021 году произвела рекордный объем мороженого

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Индустрия российского мороженого в 2021 году достигла рекордных объемов производства. По предварительным данным, за минувший год произвели 527 тысяч тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА новости, ссылаясь на Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

Кроме того, в 2021 году стали рекордными и объемы экспорта: поставки на внешние рынки увеличились на 26%, превысив 33 тысячи тонн.

Согласно рейтингу, подготовленному совместно с Союзом мороженщиков и отраслевыми экспертами, по итогам прошлого года крупнейшими производителями мороженого стали ГК "Ренна" (объем выпуска 50,4 тысячи тонн), Unilever и ГК "Айсберри" (объем выпуска 44 тысячи тонн).

Ранее Роскачество провело исследование ванильного пломбира и обнаружило, что качество мороженого самых популярных марок заметно ухудшилось с 2018 года. Результаты исследования показали, что в мороженом марок "Вологодский пломбир", "Филевский стаканчик", "Маруся", "Как раньше", "Городецкий" и "ГОСТОВский" были обнаружены фитостерины, что говорит об использовании в производстве растительных жиров.

