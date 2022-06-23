Качество ванильного пломбира в России ухудшилось

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Роскачество провело исследование ванильного пломбира и обнаружило, что качество мороженого самых популярных марок заметно ухудшилось с 2018 года.
Специалисты отметили, что четыре года назад "Вологодскому пломбиру", "Настоящему пломбиру "Русский холод" и "Нашему пломбиру на сливках "Эскимос" присвоили Знак качества.
"Ни один из товаров не подтвердил прежнее качество. В настоящее время действие сертификатов отозвано", – говорится в сообщении на официальном сайте Роскачества.
Результаты исследования показали, что в мороженом марок "Вологодский пломбир", "Филевский стаканчик", "Маруся", "Как раньше", "Городецкий" и "ГОСТОВский" были обнаружены фитостерины, что говорит об использовании в производстве растительных жиров.
В этом году только пломбир марки "Свитлогорье" может претендовать на присвоение Знака качества, говорится в сообщении.
Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина предупредила, что мороженое может провоцировать головную боль.
Эксперт объяснила, что "холодовой" головной боли подвержены люди, у которых есть склонность к мигреням.
В процессе употребления мороженого в ротовой полости снижается температура, из-за этого в головной мозг посылаются сигналы о том, что нужно это явление прекратить, рассказала специалист.
Чтобы не допустить такого эффекта, врач рекомендует есть мороженое медленно, например ложкой.
"ГОСТ шоу": пломбир
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