IKEA перенесла онлайн-распродажу для россиян – СМИ

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IKEA перенесла начало онлайн-распродажи для россиян, которые не являются сотрудниками компании, на 5 июля. Об этом сообщают "Известия" в телеграм-канале.

"Как говорят сотрудники, магазины и сервисные центры будут работать до 31 августа", – говорится в публикации.

Уточняется, что онлайн-распродажа продлится до тех пор, пока все товары со складов не будут проданы.

Ранее сообщалось, что распродажа начнется 1 июля.

В середине июня появилась информация, что товары шведской компании IKEA появились на "Яндекс.Маркете" и Ozon.

Стали доступны товары IKEA и на Wildberries. В интернет-магазине можно купить мебель для хранения, текстиль для дома, в том числе шторы, и многие другие товары.

Перед этим IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России.

