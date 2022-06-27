В IKEA началась закрытая распродажа товаров

Распродажа остатков товаров среди бывших сотрудников началась в IKEA. На кадрах из ТЦ в Химках видно, как бывшие работники бежали в магазин практически наперегонки.

При этом, по данным СМИ, распродажу для обычных покупателей магазин может перенести на пять дней.

В сентябре планируется открыть все 850 ресторанов сети быстрого питания "Вкусно – и точка". На данный момент открыты уже 142 кафе.

Бетоновоз задел отбойник и опрокинулся на Ярославском шоссе у развязки с Мытищами, в связи с чем в районе затруднено движение.



Пособник террористов, принадлежащий к запрещенной в России организации "Исламское государство", задержан в России. По версии следствия, он мог финансировать теракт в Стамбуле.

В Москве задержали предпринимателя, которого подозревают в вымогательстве. По предварительным данным, три года назад менеджер компании по производству и продаже одежды, обуви и сумок принял решение уволиться, а его руководитель пообещал рассчитать его и прекратить трудовой договор после обязательной отработки. Однако обещанные выплаты так и не пришли.

На станции метро "Театральная" задержали 18-летнего зацепера. Мотивом своего поступка он назвал любопытство.

Воздушно-космические силы России нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Киеве, сообщили в Минобороны. На предприятии производили боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня.

Столбики термометров в Москве достигали рекордных показателей – 32 градуса. По словам синоптиков, понедельник, 27 июня, стал самым жарким днем недели.

Президент США принял решение о повышении пошлин на 35% на ряд российских товаров.

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