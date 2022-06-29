Полянский завил, что Киев умышленно хранит западные вооружения в центрах городов

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Украинские власти используют мирное население как живой щит, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Вы должны понимать, что поставки оружия… были и остаются для нас законными военными целями, как и наемники из ваших государств", – сказал Полянский.

По его словам украинские власти целенаправленно складирует вооружения в центре городов, подвергая опасности население, а Запад пытается этого не замечать, девальвируя тем самым ценности, которые пытается продвигать.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что торговый центр в украинском городе Кременчуг загорелся из-за детонирования боеприпасов, которые находились рядом на складе. По его словам, Вооруженные силы РФ бомбили ангар с европейским и американским оружием.

"В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр", – приводит слова Лаврова ТАСС.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская военная авиация нанесла удар по ангарам Вооруженных сил Украины с американским и европейским оружием в Кременчуге. По его словам, детонация хранившихся в ангарах боеприпасов привела к пожару в находящемся поблизости неработающем торговом центре.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

