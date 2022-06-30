Лондон планирует выделить военную помощь Украине на 1,2 млрд долларов

Лондон собирается выделить военную помощь на 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра. В новый пакет войдут беспилотники, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронное оборудование.

Переговоры о новых поставках Украине велись 17 июня во время визита премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

