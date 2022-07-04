"Утро": до 30 градусов ожидается в Москве 4 июля

В понедельник, 4 июля, в Московском регионе ожидается до 30 градусов, вечером температура опустится до 24–26 градусов.

Ветер будет 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет в норме и составит 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.