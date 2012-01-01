Утро

Утро

Утром, собираясь по делам, вы смотрите в окно – не идет ли дождь, пасмурно или ясно. Информационно-развлекательная программа "Утро" – это окно в новый день. Ежедневно с 6 до 10 утра мы рассказываем вам о самом интересном, что происходит в мегаполисе, и что не попадает в ежедневные выпуски новостей. Кинопремьеры, концерты, фестивали и флешмобы – об этом вы узнаете из первых уст от наших гостей. Мы рассказываем о самых модных увлечениях москвичей, будь то спорт или активный отдых.