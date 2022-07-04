Клиника в Тюмени позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Тюменская ветеринарная клиника "Клевер" вылечит за свой счет больную таксу, которую бросила хозяйка, и найдет для нее новый дом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора клиники Анастасию Колпакчи.
Вечером в воскресенье, 3 июля, женщина оставила собаку у регистрационной стойки и скрылась за дверью, после того, как узнала, что стоимость осмотра составляет 1,5 тысячи рублей. Информацию о произошедшем распространили возмущенные сотрудники ветклиники на страницах учреждения в социальных сетях.
"Женщина сказала, что собаку нашла в канаве. Но она ее не в канаве нашла. Собака к ней была привязана. Мы это поняли по поведению собаки. <...> Собака бежала вслед за ней, скребя ногами по полу, а хозяйка от нее убегала", – заявила Колпакчи.
Она отметила, что таксу с парализованными задними лапами зовут Пино, ей около 3 лет. Специалисты уже выполнили диагностику и в настоящее время проводят дополнительные исследования. Подробное заключение о состоянии здоровья собаки будет готово позднее, однако уже установлено, что прогноз по ее лечению достаточно благоприятный.
Сотрудники клиники намерены вылечить собаку за свой счет, после чего рассчитывают найти для нее любящих хозяев. Пока Пино будет жить в приюте, находящемся под надзором ветклиники, а перечисляемые неравнодушными людьми средства направят на поддержание ее жизни и покупку корма для других собак.
Ранее женщина в Красноярске попросила суд "арестовать" ее кота, чтобы спасти его из приюта. Оказалось, что кот по кличке Русский Бэтмен потерялся во время переезда. Его нашла другая жительница Красноярска и отправила в приют. Хозяйка смогла узнать, где находится ее питомец благодаря местным зоозащитникам, однако директор приюта отказалась отдавать животное.
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