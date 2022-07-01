Красноярский суд "арестовал" кота по просьбе хозяйки

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Женщина в Красноярске попросила суд "арестовать" ее кота, чтобы спасти его из приюта, сообщила пресс-служба судов Красноярского края в своем телеграм-канале.
Оказалось, что кот по кличке Русский Бэтмен потерялся во время переезда. Его нашла другая жительница Красноярска и отправила в приют.
Хозяйка смогла узнать, где находится ее питомец благодаря местным зоозащитникам, однако директор приюта отказалась отдавать животное. Тогда владелица кота подала иск в суд. Оставлять Русского Бэтмен в руках чужих людей даже на время судебных разбирательств хозяйка не захотела.
"Она просила суд наложить на кота обеспечительные меры (по сути – арест) и передать ей этого кота на ответственное хранение", – говорится в публикации.
Суд удовлетворил ее просьбу – кота передали хозяйке.
Ранее пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы рассказала, что в 2021 году из московских приютов забрали более 700 кошек и около 2,7 тысячи собак.
Как пояснили в ведомстве, динамика пристройства животных растет. Например, в 2020 году дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. В свою очередь, за последние 11 лет забрали из приютов почти 30 тысяч собак и кошек.
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