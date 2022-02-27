Почти 3,5 тысячи собак и кошек забрали из столичных приютов в 2021 году

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В 2021 году из московских приютов забрали более 700 кошек и около 2,7 тысячи собак. Об этом сообщила пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
Как пояснили в ведомстве, динамика пристройства животных растет. Например, в 2020 году дом обрели около 2,5 тысячи собак и более 700 кошек. В свою очередь, за последние 11 лет забрали из приютов почти 30 тысяч собак и кошек.
В Москве работает 13 городских приютов, в которых живут более 16 тысяч собак и кошек. Графики работы учреждений можно узнать на их официальных сайтах.
Ранее председатель общественной организации "Голоса за животных" Динара Агеева назвала крайне важной мерой введение обязательного учета домашних животных. Во-первых, это нахождение животного, если оно потерялось. И второе – это если оно по вине безответственного опекуна-хозяина было выпущено, выброшено.
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