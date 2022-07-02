Названы самые популярные породы собак у москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице наибольшей популярностью пользуются маленькие собачки, рассказали Москве 24 в пресс-службе комитета ветеринарии города в честь Международного дня собак, который отмечается 2 июля.

Первое место занимают померанские шпицы, второе – йоркширские терьеры, а замыкает тройку самых популярных пород чихуахуа.

В пресс-службе отметили, что среди собак средних пород жители столицы предпочитают французских бульдогов, такс, боксеров, бультерьеров и вельш-корги пемброков. А среди собак крупных пород горожане чаще всего выбирают лабрадоров-ретриверов, доберманов, кане-корсо и бернских зенненхундов.

В комитете ветеринарии подчеркнули, что ежегодно на прием к специалистам приводят свыше 74 тысяч собак. Питомцы наиболее часто страдают от заболеваний пищеварительной системы, которые зачастую вызваны неправильным питанием.

"Под строгим запретом для собак – колбаса, сыр, шоколад, сладости, молоко, сырая речная рыба, свинина, а также острая и жирная пища", – отметили в пресс-службе.

Также нередко на прием к ветеринарам попадают собаки миниатюрных пород и щенки с непроходимостью кишечника. Зачастую это происходит из-за того, что питомец проглотил что-то несъедобное.

"Чтобы держать здоровье собаки под контролем, ветврачи рекомендуют приводить любимца на чекап раз в год. Благодаря таким проверкам удается диагностировать заболевания на ранней стадии, когда они еще никак не проявляются внешне", – добавили в комитете ветеринарии столицы.

Ранее кинолог рассказал, как защитить собаку от клещей. Так, по словам эксперта, следует купить комбинезон или жилетку, которые обработаны необходимым веществом.

Помимо этого, на сегодняшний день большинство хозяев выбирают специальные таблетки. Однако, как уточнил кинолог, в этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы не допустить у питомца аллергии.

