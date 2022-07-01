Юрист рассказал, за что могут оштрафовать владельца домашнего животного

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Кодекс об административных правонарушениях предусматривает целый ряд санкций для владельцев домашних животных за нарушения правил их содержания. Об этом рассказал агентству "Прайм" юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Александр Спесивцев.

Эксперт пояснил, что предельное количество домашних питомцев определяется возможностью владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В частности, в постановлении правительства РФ от 22 июня 2019 года приведен список животных, запрещенных к содержанию в жилом помещении. Среди них манул, медведь, гепард, беркут, пума, питон.

Также, как отметил юрист, при выгуле домашних животных необходимо соблюдать несколько требований. В частности, нужно контролировать передвижения животного при пересечении дороги, в лифтах, во дворах домов, на детских и спортивных площадках, также необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного.

Специалист подчеркивает, что выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу.

Также, согласно КоАП Москвы, штраф в 3 тысячи рублей грозит хозяину животного, который противится регистрации питомца или его вакцинации от бешенства. Если хозяин собаки намеренно натравливает животное на людей или других животных, то ему грозит штраф до 5 тысяч рублей. Если владелец допустил нападение собаки на другое животное, в результате чего это животное погибло, то сумма штрафа достигнет 5 тысяч рублей. В случае, если доказана умышленность действий, данное деяние может быть рассмотрено в рамках уголовного дела, уточняет юрист.

Ранее кандидат ветеринарных наук Владислав Костылев рассказал, как помочь питомцам в жару. Во-первых, в квартире должно быть несколько мисок с водой, заметил специалист.

По словам эксперта, еще один важный момент – нельзя допускать перегрева питомца: домашнее животное не должно находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо регулярно проветривать квартиру или включать кондиционер, рекомендовал Костылев.

Также в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства дали ряд рекомендаций, как облегчить жизнь домашним животным в жаркую погоду.

Владельцам питомцев посоветовали проветривать комнаты и не оставлять животных в душном помещении. Также не стоит забывать кошек или собак в припаркованной машине.

Кроме того, специалисты напомнили, что летом корм портится быстрее, поэтому особенно внимательно нужно следить за его свежестью. В жару не рекомендовали сбривать шерсть животного, так как она защищает тело от перегрева и переохлаждения.

