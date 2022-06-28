Ветеринар рассказал, как помочь питомцам в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Домашние животные тяжело переносят жару, поэтому каждый хозяин должен постараться улучшить условия своего питомца. Кандидат ветеринарных наук Владислав Костылев дал несколько простых советов, как это можно сделать.

Во-первых, в квартире должно быть несколько мисок с водой, заметил специалист.

"Большинство животных – особенно кошки – очень ленивы. И если у них всего одна миска, как бы им ни хотелось пить, они могут до нее не дойти, поэтому свежая вода должна быть в каждой комнате", – объяснил он в разговоре с "Мослентой".

Костылев отметил, что позаботиться нужно и о грызунах – в клетке тоже следует разместить несколько поилок.

По словам эксперта, еще один важный момент – нельзя допускать перегрева питомца: домашнее животное не должно находиться под прямыми солнечными лучами. Необходимо регулярно проветривать квартиру или включать кондиционер, рекомендовал Костылев.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства дали ряд рекомендаций, как облегчить жизнь домашним животным в жаркую погоду.

Владельцам питомцев посоветовали проветривать комнаты и не оставлять животных в душном помещении. Также не стоит забывать кошек или собак в припаркованной машине.

Кроме того, специалисты напомнили, что летом корм портится быстрее, поэтому особенно внимательно нужно следить за его свежестью. В жару не рекомендовали сбривать шерсть животного, так как она защищает тело от перегрева и переохлаждения.

