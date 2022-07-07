"Это наш город": праздничные программы в честь Дня семьи пройдут в столичных парках

8 июля в День семьи, любви и верности москвичей ждет специальная праздничная программа. В столице пройдет более 100 мероприятий – это спектакли, концерты, мастер-классы, лекции, экскурсии и кинопоказы.

Среди площадок – сад "Эрмитаж", "Царицыно", Парк Горького, парки "Северное Тушино", "Дубки", "Фили", "Кузминки", музеи и библиотеки. Некоторые мероприятия продолжатся течение месяца.