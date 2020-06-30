Морж появился на Куршской косе

На пляже Куршской косы неожиданно появился морж. В балтийских водах вблизи Калининграда появление этого вида животных зафиксировано впервые.

Специалисты оборудовали для животного ограждение и стали присматривать за ним, так как морж выглядел ослабленным. В парке "Куршская коса" допустили, что он мог приплыть с попутным течением из Польши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.