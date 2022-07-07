"Это наш город": 3 млн человек воспользовались сервисом бесплатных пересадок в Москве

С начала года сервисом бесплатных пересадок на наземном транспорте воспользовались более трех миллионов человек. Такая возможность у пассажиров появилась осенью 2021 года.

Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов остается бесплатной в течение 90 минут с начала поездки. Воспользоваться сервисом могут пассажиры, у которых карта "Тройка" привязана к личному кабинету.