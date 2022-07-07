Движение транспорта перекрыто по Новоданиловскому проезду из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта по Новоданиловскому проезду и Новоданиловской набережной перекрыто в обе стороны из-за возгорания в здании.

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что пожар произошел в складском помещении, расположенном по адресу: Новоданиловский проезд, дом 2, строение 2. Площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.

Для временного размещения и обогрева жителей к месту происшествия направлены два автобуса.

Накануне пожар произошел в металлическом ангаре на Сельскохозяйственной улице в Москве. Постройка частично обрушилась. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Сведения о пострадавших пока не поступали.