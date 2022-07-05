Гараж загорелся на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в гараже на улице Лодочная на северо-западе Москвы. Об этом со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России сообщает Агентство "Москва". .

Огонь охватил кровлю постройки. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В 01:26 огонь был локализован, в 01:44 его потушили. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом девятиэтажном здании на Фестивальной улице на севере столицы. В результате происшествия пострадал один человек. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

До этого пожар произошел в одной из башен Сapital Тowers в "Москва-Сити". На крыше загорелись строительные леса. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.