Склады загорелись в Кызыле. К тушению привлечены 25 человек личного состава и 9 пожарных машин.

Огонь охватил строения на площади почти в 3 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. В МЧС республики заявили, что о возгорании сообщили поздно, поэтому пламя успело распространиться по складам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.