Прокуратура проверит челябинский детский сад, где детей заставили чистить унитазы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Прокуратура придет с проверкой в детский сад "Петушок" в Юрюзани, где воспитанников силой заставили чистить унитазы. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

"Будет дана правовая оценка соблюдению прав воспитанников, действиям должностных лиц дошкольного учреждения, а также исполнению детским учреждением законодательства об образовании", – отметили в ведомстве.

В СМИ 6 июня появилась информация, что воспитательница детского сада в Юрюзани, взяв детей за уши, заставила их чистить унитазы ясельной группы.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства инцидента с избиением детей в подмосковном Одинцове.

Отмечалось, что родители трехлетней девочки обнаружили у нее после посещения детского сада синяки и ссадины, врачи диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушибы. Ребенок рассказал, что был избит воспитательницей.