Одиннадцать детей отравились в частном детском саду в Москве

В столице 11 детей отравились в частном детском саду. В больницу попали четверо пострадавших, двоих уже выписали. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Накануне в прокуратуре заявили, что симптомы появились у восьми детей. Сад на 3-й Хорошевской улице, в который они ходили, лицензированный. Питание там обеспечивает отдельная организация. Следователи пришли с проверкой и взяли образцы продуктов. Сейчас они ждут результатов исследований.

Сад в данный момент не работает, его закрыли на обработку. Уголовное дело завели по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

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